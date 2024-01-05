В Московском районе 15-летнего подростка ударили ножом у магазина

Накануне вечером, 4 января около 21 часа 45 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что на трамвайной остановке на площади Братьев Стругацких неизвестный ударил ножом в живот 15-летнего подростка.

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что около 21 часа 10 минут возле дома 9 по Авиационной улице, при выходе из магазина подросток вступил в словесный конфликт с двумя неизвестными подростками, получил от одного из них удар ножом в грудь, после чего оба нападавших скрылись. Раненного в тяжелом состоянии был госпитализировали.

Спустя всего несколько часов сотрудники уголовного розыска по месту жительства, в квартире дома 36 по Пулковскому шоссе, по подозрению в совершении данного преступления задержали 18-летнего жителя республики Татарстан.

Приняты меры к установлению личности и розыску соучастника преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.