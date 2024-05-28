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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве под видом магии

В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве под видом магии

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Freepik
Полицейские Фрунзенского района Петербурга задержана подозреваемая в мошенничестве под видом магии

03 сентября 2022 года около 15 часов 00 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 75-летняя пенсионерка, проживающая в доме 9 по улице Турку с заявлением о том, что в период с августа 2021 по август 2022 года волшебница «Людмила Федоровна», под предлогом оказания магических услуг по улучшению здоровья, завладела ее денежными средствами, ювелирными изделиями и двумя мобильными телефонами.
Ущерб составил 63 500 рублей.
23 мая 2024 года следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество).
27 мая 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в причастности к указанному преступлению изобличили 75-летнюю пенсионерку, ранее задержанную по подозрению в совершении аналогичного преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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