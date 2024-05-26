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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге женщина искавшая пропавшего бойца СВО стала жертвой афериста

В Петербурге женщина искавшая пропавшего бойца СВО стала жертвой афериста

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве с поиском пропавшего бойца СВО

К полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от местной жительницы, ставшей жертвой мошенничества под предлогом розыска мужа, пропавшего в ходе СВО.
Она рассказала правоохранителям, что на нее «вышел», якобы, посредник от представителей ВС России, который, введя ее в заблуждение, обещал помочь в поиске ее пропавшего в ходе СВО супруга. За услугу он запросил 650 тысяч рублей.
Женщина передала всю сумму наличными, после чего тот перестал выходить на связь.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний житель Гатчины.
Злоумышленника задержали возле д. 4 по Объездному переулку .
В ходе проведенного обыска у него обнаружили типографские бланки удостоверений «Союза десантников» и ветеранские, оттиски печатей и ордена, как установлено экспертизой, бутафорские.
Похищенные деньги частично изъяли.
Подозреваемого арестовали.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество
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