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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Роговицы – Калитино» в ДТП погибли два человека

На трассе «Роговицы – Калитино» в ДТП погибли два человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Волосовского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на автодороге «Роговицы-Калитино»

Накануне вечером, 21 мая 2024 года около 20 часов 15 минут на 6-м километре трассы «Роговицы-Калитино» в Волосовском районе Ленинградской области по неустановленной причине произошло столкновение автомобиля «Лифан-x60», под управлением 52-летней женщины, которая двигалась со стороны древни Лисино в сторону деревни Калитино, и двигавшегося во встречном направлении автомобиля «Ниссан Тиана», под управлением ранее лишенного прав управления автомобилем 42 -летнего местного жителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия водители обеих автомашин погибли.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волосовский район ДТП
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