На трассе «Роговицы – Калитино» в ДТП погибли два человека

Накануне вечером, 21 мая 2024 года около 20 часов 15 минут на 6-м километре трассы «Роговицы-Калитино» в Волосовском районе Ленинградской области по неустановленной причине произошло столкновение автомобиля «Лифан-x60», под управлением 52-летней женщины, которая двигалась со стороны древни Лисино в сторону деревни Калитино, и двигавшегося во встречном направлении автомобиля «Ниссан Тиана», под управлением ранее лишенного прав управления автомобилем 42 -летнего местного жителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители обеих автомашин погибли.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.