В Петербурге задержали подозреваемого в краже автомобиля «ВАЗ 210540»

В минувший понедельник к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 37-летняя женщина с заявлением о том, что накануне от дома 21 по Шафировскому проспекту неизвестный похитил принадлежащий ей автомобиль «ВАЗ 210540».

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции 31 октября 2023 года возле дома 27 по Малой Балканской улице задержали 25-летнего петербуржца, подозреваемого в совершении указанного преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 пункт «В» УК РФ (кража).

Злоумышленника поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Похищенный автомобиль находится на территории отдела полиции.