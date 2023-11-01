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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в краже автомобиля «ВАЗ 210540»

В Петербурге задержали подозреваемого в краже автомобиля «ВАЗ 210540»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красногвардейского района Петербурга задержали подозреваемого в краже автомобиля

В минувший понедельник к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 37-летняя женщина с заявлением о том, что накануне от дома 21 по Шафировскому проспекту неизвестный похитил принадлежащий ей автомобиль «ВАЗ 210540».
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции 31 октября 2023 года возле дома 27 по Малой Балканской улице задержали 25-летнего петербуржца, подозреваемого в совершении указанного преступления.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 пункт «В» УК РФ (кража).
Злоумышленника поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
Похищенный автомобиль находится на территории отдела полиции.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район кража угон автомобиль
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