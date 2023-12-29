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Питерец.ру » Происшествия » В массовом ДТП с каршерингом и автомобилем ДПС пострадали три человека

В массовом ДТП с каршерингом и автомобилем ДПС пострадали три человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием служебного автомобиля

Сегодня ночью, 29 декабря 2023 года около 03 часов 10 минут к полицейским поступила информация о ДТП с полицейским автомобилем возле дома 47 по проспекту Энгельса.
Установлено, что во время несения службы сотрудники ГИБДД, двигаясь на служебном автомобиле по проспекту Энгельса, обратили внимание на подозрительный каршеринговый автомобиль «БМВ», двигавшийся им навстречу. Полицейские включили специальные светозвуковые сигналы, с целью остановки этого автомобиля для последующей проверки документов.

Однако, двигавшийся попутно с полицейскими автомобиль «Джили Кулрей», под управлением 24-летнего мужчины при выполнение разворота от Выборгского шоссе в сторону проспекту Испытателей не предоставил преимущество в проезде служебному автомобилю, в результате чего произошло столкновение, и автомобиль ДПС отбросило на полосу встречного движения, с последующим его столкновением с каршерингом.
В результате дорожно-транспортного происшествия  водитель каршеринга и его пассажир, 30-летний мужчина, получили травмы легкой степени тяжести и были госпитализированы.
Сотрудники ГИБДД, после оказания медицинской помощи на месте, продолжили несение службы.
Служебный автомобиль получил значительные повреждения.
В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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