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Питерец.ру » Происшествия » Поджигателя автомобилей на улице Рашетова задержали в Воронежской области

Поджигателя автомобилей на улице Рашетова задержали в Воронежской области

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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала поджигателя автомобилей в Выборгском районе Петербурга

«Питерец.ру» ранее сообщал, что поздним вечером 28 января 2024 года около 21 часа 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 14 по улице Рашетова горят автомобили.
Прибывшие на место полицейские установили, что около 21 часа 20 минут произошло возгорание автомобиля «Шкода Кодиак» после чего огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили «БМВ Х5», «Ленд Ровер», "Мерседес" Е-класса, и «Тойота Лэнд Крузер».
Автомобиль «Шкода» выгорел полностью, остальные были повреждены.
49-летний владелец «Шкоды Кодиак» обратился к полицейским заявлением о поджоге.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.
1 февраля в городе Россошь Воронежской области, на улице Малиновского сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 22-летнего жителя Краснодарского края.
Со слов задержанного, «заказ» на поджог автомобиля он получил в сети Интернет, ему пообещали 400 тысяч рублей.
За деньгами пироман должен был приехать в Тихорецк.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район пожар поджог автомобиль
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