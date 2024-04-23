В Приморском районе поймали подозреваемых в грабеже

Вечером 21 апреля 2024 года, около 18 часов 20 минут к полицейским Приморского района петербурга поступило сообщение от 19-летнего студента 1 курса университета. Юноша заявил о том, что часом ранее, когда он проходил возле дома 5 корпус 1 по Богатырскому проспекту, рядом с ним остановился автомобиль «Фольксваген Поло», пассажир которого потребовал денег на бензин.

После отказа, уже водитель автомобиля достал из кармана брюк предмет, похожий на пистолет, и демонстративно положил себе на колени, после чего пассажир повторил свой вопрос про деньги и молодой человек в этот раз ответил согласием.

Однако, во время операции по переводу денежных средств, им стал сигналить стоящий сзади автомобиль, которому автомобиль злоумышленников преградил дорогу, после чего автомобиль со злоумышленниками скрылся.

На розыск автомашины злодеев были незамедлительно ориентированы наряды полиции, и по горячим следам автомобиль с подозреваемыми задержали.

В автомашине находились двое неработающих жителей Астрахани, 26 и 25 лет. Их задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении них были составлены протоколы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.