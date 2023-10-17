В Петербурге задержала автоугонщицу

В минувшее воскресенье к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 55-летнего мужчины о том, что в ночь с 14 на 15 октября от дома 8 по улице Дыбенко неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль «Форд Фокус» стоимостью 700 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

На следующий день вечером, около 16 часов 30 минут, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 27 по Искровскому проспекту по подозрению в совершении данного преступления задержалиа 30-летнюю неработающую ранее неоднократно судимую женщину.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.