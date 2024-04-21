На Васильевском острове задержали женщину на электросамокате, сбившую 5-летнего мальчика

19 апреля 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила телефонограмма о госпитализации 5-летнего мальчика с травмами головы.

Полицейские установили, что ребенок был сбит электросамокатом возле дома 27 корпус 1 по улице Беринга.

Вечером того же дня сотрудники полиции в одной из квартир дома 40 корпуса 1 по Наличной улице по подозрению в совершении указанного преступления по месту жительства задержали 52-летнюю неработающую женщину.

Дознаватели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.