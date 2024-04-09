В Выборге поймали лже-установщика оконных блоков

В сентябре 2022 года к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от женщины о том, что в конце июля 2022 года передала в качестве аванса 25 тысяч рублей мастеру, который обещал произвести ей установку окон. Взяв деньги, работник перестал выходить на связь.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 8 апреля 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 13 по Ленинградскому проспекту в городе Выборг по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 43-летнего неработающего местного жителя.

Задержанному избрали меру пресечения - подписка о невыезде.