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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские проводят проверку смертельного ДТП в Стрельне

Полицейские проводят проверку смертельного ДТП в Стрельне

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту аварии со смертельным исходом в Петродворцовом районе

Сегодня утром, 4 апреля 2024 года около 08 часов 20 минут возле дома 25 по Фронтовой улице в Стрельне 59-летний водитель «Шевроле Лачетти» совершил наезд на стоящий на светофоре «Рено Аркана» под управлением 27-летней девушки.
После столкновения «Шевроле» съехал в кювет.
59-летний водитель «Шевроле» скончался. По предварительным данным, его смерть наступила еще до совершенного ДТП.
По факту произошедшего полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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