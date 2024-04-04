Сегодня утром, 4 апреля 2024 года около 08 часов 20 минут возле дома 25 по Фронтовой улице в Стрельне 59-летний водитель «Шевроле Лачетти» совершил наезд на стоящий на светофоре «Рено Аркана» под управлением 27-летней девушки.
После столкновения «Шевроле» съехал в кювет.
59-летний водитель «Шевроле» скончался. По предварительным данным, его смерть наступила еще до совершенного ДТП.
По факту произошедшего полицейские проводят проверку.
Полицейские проводят проверку смертельного ДТП в Стрельне
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту аварии со смертельным исходом в Петродворцовом районе
Сегодня утром, 4 апреля 2024 года около 08 часов 20 минут возле дома 25 по Фронтовой улице в Стрельне 59-летний водитель «Шевроле Лачетти» совершил наезд на стоящий на светофоре «Рено Аркана» под управлением 27-летней девушки.
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