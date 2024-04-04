Полицейские проводят проверку смертельного ДТП в Стрельне

Сегодня утром, 4 апреля 2024 года около 08 часов 20 минут возле дома 25 по Фронтовой улице в Стрельне 59-летний водитель «Шевроле Лачетти» совершил наезд на стоящий на светофоре «Рено Аркана» под управлением 27-летней девушки.

После столкновения «Шевроле» съехал в кювет.

59-летний водитель «Шевроле» скончался. По предварительным данным, его смерть наступила еще до совершенного ДТП.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку.