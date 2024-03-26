В Петербурге задержали стрелка во дворе дома на проспекте Стачек

Вчера, 25 марта 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о стрельбе во дворе дома 192 по проспекту Стачек.

Через несколько минут после прибытия на место происшествия полицейские по подозрению в причастности к инциденту в одной из квартир дома задержали 29-летнего неработающего местного жителя.

Полицейским он рассказал историю о том, как, поссорившись с подругой, и после ее ухода, изрядно выпив, в порыве ярости сделал несколько выстрелов из окна.

Пистолет, из которого велась стрельба он, якобы, нашел на крыше гаражей, однако где именно - показать затруднился.

В результате хулиганской выходки никто не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Обнаруженные у подозреваемого пистолет Макарова с удаленным заводским номером, 15 патронов, гильзы, арбалет и стрелы изъяты.

Изъятое направили на исследование.