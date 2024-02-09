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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка из Фрунзенского района перевела мошенникам 5,7 миллиона рублей

Пенсионерка из Фрунзенского района перевела мошенникам 5,7 миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Фрунзенского района Петербурга разыскивают мошенников, запугавших пенсионерку потерей квартиры

Накануне, 8 февраля к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 75-летняя жительница одного из домов на Будапештской улице. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что с начала января ей неоднократно поступали звонки от неизвестного, который сообщал ей о, якобы, мошеннических действиях, производящихся на ее счетах.
Помимо этого голос в трубке напугал пенсионерку тем, что ее квартира якобы уже продана.
Последовав инструкции телефонного мошенника, пожилая женщина перевела 5,7 миллиона рублей на указанный им счет.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры по розыску и задержанию злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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