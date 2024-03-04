Пенсионерка из Ленобласти перевела мошенникам более 21 млн рублей

Вчера, 3 марта 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 70-летней жительницы СНТ "Отрадное", Сертоловское поселение, Всеволожский район Ленинградской области.

Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что в период с 24 ноября 2023 года по 3 февраля ей неоднократно звонил неизвестный. Голос в трубке убеждая пожилую женщину в том, что на её счету и с ее недвижимостью, якобы, производятся мошеннические действия, и поэтому необходимо продать свое имущество, и все вырученные деньги перевести на «безопасный счёт».

Доверившись телефонному собеседнику, пенсионерка, начиная с 25 ноября и по 3 февраля включительно перевела на указанный им счет 21 340 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к установлению злоумышленников.