В лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе погибли оба водителя

Сегодня, 24 декабря 2023 года около 11 часов 30 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на Ям - Ижорском шоссе в поселке Шушары.

Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия полицейские установили, что 54-летний водитель, управляя автомашиной «Ниссан» черного цвета, двигаясь в сторону города Пушкин по Ям-Ижорскому шоссе, не доезжая 200 метров до трассы М-11, начал совершать обгон движущегося транспортного средства, выехав на полосу встречного движения, и не успев завершить маневр, столкнулся с автомобилем «Ниссан» белого цвета, под управлением 42-летней женщины.

В результате ДТП водители обоих автомобилей погибли.

Полицейские проводят проверку, устанавливают детали дорожной трагедии.