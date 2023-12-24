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Питерец.ру » Происшествия » В лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе погибли оба водителя

В лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе погибли оба водителя

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на Ям - Ижорском шоссе

Сегодня, 24 декабря 2023 года около 11 часов 30 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на Ям - Ижорском шоссе в поселке Шушары.
Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия полицейские установили, что 54-летний водитель, управляя автомашиной «Ниссан» черного цвета, двигаясь в сторону города Пушкин по Ям-Ижорскому шоссе, не доезжая 200 метров до трассы М-11, начал совершать обгон движущегося транспортного средства, выехав на полосу встречного движения, и не успев завершить маневр, столкнулся с автомобилем «Ниссан» белого цвета, под управлением 42-летней женщины.
В результате ДТП водители обоих автомобилей погибли.
Полицейские проводят проверку, устанавливают детали дорожной трагедии.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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