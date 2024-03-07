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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино женщина на иномарке насмерть сбила пожилого мужчину

В Колпино женщина на иномарке насмерть сбила пожилого мужчину

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП в Колпино, в котором погиб пешеход

Сегодня утром, 7 марта 2024 года около 11 часов 30 минут на пересечении улиц Ижорского батальона и Тверской улицы в городе Колпино 22-летняя водитель автомобиля «Додж», совершила наезд на пешехода (мужчина, на вид 60 лет), который, предварительно, перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мужчина скончался на месте ДТП. Его личность устанавливается.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельста дорожного проишествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район ДТП пострадавший пешеход
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