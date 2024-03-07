В Колпино женщина на иномарке насмерть сбила пожилого мужчину

Сегодня утром, 7 марта 2024 года около 11 часов 30 минут на пересечении улиц Ижорского батальона и Тверской улицы в городе Колпино 22-летняя водитель автомобиля «Додж», совершила наезд на пешехода (мужчина, на вид 60 лет), который, предварительно, перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мужчина скончался на месте ДТП. Его личность устанавливается.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельста дорожного проишествия.