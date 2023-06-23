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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино женщина на иномарке сбила 12-летнюю девочку

В Колпино женщина на иномарке сбила 12-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства наезда на 12-летнюю девочку в Колпино

Накануне вечером около 16 часов 40 минут 43-летняя водитель за рулем автомобиля «Ниссан Тиида», на пересечении улиц Пролетарской и Веры Слуцкой в городе Колпино при проезде на разрешающий сигнал светофора совершила наезд на 12-летнюю девочку, пересекающую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, без сопровождения родителей.
В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.
Ответственный руководитель: нач. ОТО Тыла Маркелов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район ДТП пострадавший пешеход дети
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