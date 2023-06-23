В Колпино женщина на иномарке сбила 12-летнюю девочку

Накануне вечером около 16 часов 40 минут 43-летняя водитель за рулем автомобиля «Ниссан Тиида», на пересечении улиц Пролетарской и Веры Слуцкой в городе Колпино при проезде на разрешающий сигнал светофора совершила наезд на 12-летнюю девочку, пересекающую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, без сопровождения родителей.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ответственный руководитель: нач. ОТО Тыла Маркелов.