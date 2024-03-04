Накануне вечером, 03 марта 2024 года около 13 часов 00 минут во Всеволожском районе Ленобласти столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «Киа Соренто». "Киа", от удара врезался в разделительное ограждение, его 34-летний водитель погиб.
В результате проводимой проверки было установлено, что предполагаемым виновником ДТП является 27-летний таксист, который находился за рулем «Шкоды».
При развороте на регулируемом перекрестке он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Киа», двигающемуся во встречном направлении.
По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.
Водителя «Шкоды» поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.
В Ленобалсти задержан таксист, подозреваемый в смертельном ДТП на Дороге Жизни
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Опубликовал: Anton78
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Задержан таксист - предполагаемый виновник смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
Накануне вечером, 03 марта 2024 года около 13 часов 00 минут во Всеволожском районе Ленобласти столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «Киа Соренто». "Киа", от удара врезался в разделительное ограждение, его 34-летний водитель погиб.
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