В Ленобалсти задержан таксист, подозреваемый в смертельном ДТП на Дороге Жизни

Накануне вечером, 03 марта 2024 года около 13 часов 00 минут во Всеволожском районе Ленобласти столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «Киа Соренто». "Киа", от удара врезался в разделительное ограждение, его 34-летний водитель погиб.

В результате проводимой проверки было установлено, что предполагаемым виновником ДТП является 27-летний таксист, который находился за рулем «Шкоды».

При развороте на регулируемом перекрестке он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Киа», двигающемуся во встречном направлении.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

Водителя «Шкоды» поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.