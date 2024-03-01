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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали пятерых налетчиков на квартиру в Мурино

Полицейские задержали пятерых налетчиков на квартиру в Мурино

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на квартиру

Ночью 24 февраля 2024 года, около 00 часов 45 минут пятеро неизвестных проникли в незапертую квартиру дома 2 корпус 2 по Оборонной улице в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти, где, применив физическую силу, открыто похитили имущество на общую сумму 150 000 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Вчера, 29 февраля 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали пятерых членов организованной группы, в возрасте от 23 до 33 лет.
Двое из задержанных ранее к уголовной ответственности не привлекались, остальные - были судимы за совершение имущественных преступлений.
Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район грабеж
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