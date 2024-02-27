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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти у дальнобойщика отобрали фуру

В Ленобласти у дальнобойщика отобрали фуру

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Опубликовал: Anton78
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В Кировском районе Ленобласти полицейскими задержан подозреваемый в неправомерном завладении грузовиком

Накануне вечером, 26 февраля 2024 года около 20 часов 30 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области обратился 59-летний водитель-экспедитор коммерческой организации. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что в городе Отрадное, на 3-м Советском проспекте неизвестный отобрал у него ключи от фуры «Рено», высадил из автомобиля и уехал.
По данной информации полицейские ввели план "Перехват", и буквально через 15 минут, по горячим следам, возле дома 82 по Советскому проспекту в городе Отрадное подозреваемого в совершении указанного преступления задержали на разыскиваемом большегрузе.
Им оказался 31-летний не работающий местный житель.
В отношении злоумышленника составили административный протокол по статье 12.8 ч. 3 КоАП РФ.
Потерпевший в своем заявлении пояснил, что во время ремонта автомобиля в кабину подсел неизвестный, и под словесными угрозами заставил везти его в сторону Советского проспекта, далее потребовал свернуть с дороги, а после отказа, отобрал у водителя ключи от грузовика, вытолкал его из автомобиля и уехал в неизвестном направлении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Задержанный ранее был судим за грабежи и разбой.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО
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