Сотрудники управления уголовного розыска Главка задержали 61-летнего бывшего главаря банды, действовавшей в Петербурге в 90-е и двух его подельников, 54-х и 52-х лет.
Оперативники установили, что в 1997 году эти трое жестоко расправились со своими же «коллегами по цеху». Жертвами тогда стали двое «бригадиров», 23 и 24 лет.
Согласно оперативной информации, между коллегами возник конфликт из-за кражи денег из «общака», в результате чего подозреваемых в причастности расстреляли. В качестве устрашения остальным.
Все трое в прошлом уже отбывали наказания за другие тяжкие преступления, среди которых убийства, вымогательства, бандитизм.
В последние годы младший из задержанных жил отшельником и только изредка наведывался в Петербург. Двое других активно занимались бизнесом.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Всех троих поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
В Петербурге задержали лидера банды из 90-х и двух его сообщников
Сотрудники управления уголовного розыска Главка задержали 61-летнего бывшего главаря банды, действовавшей в Петербурге в 90-е и двух его подельников, 54-х и 52-х лет.