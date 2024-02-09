Подозреваемых в разбое в Пикалево задержали в Шушарах

17 декабря 2023 года около 10 часов 50 минут на Советской улице в городе Пикалево трое неизвестных силой усадили 57-летнего местного жителя в автомобиль и вывезли в лес у деревни Заречье. Жертву избили, нанесли ему ножевые ранения отобрали 10 тысяч рублей, золотое кольцо, мобильный телефон и ключи от его квартиры и гаража. Один из нападавших уехал обыскивать квартиру. Двое сторожили. Когда подельник вернулся, не найдя ничего ценного, все трое скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Вчера, 8 февраля сотрудники Управления угрозыска Главка при содействии Спецполка полиции ГУ МВД РФ в одной из квартир дома 19 по Галицкой улице в Шушарах по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих 25-летних подозреваемых.

Изъят автомобиль, на котором они передвигались в тот день, а также личные вещи и ключи потерпевшего.

Приняты меры по розыску соучастника.

Обоих задержанных поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.