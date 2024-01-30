Вчера днем, 29 января 2024 года около 14 часов 45 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация из детской больницы, что к ним доставили с серьезной травмой головы 14-летнего подростка, как выяснилось, избитого накануне вечером в торговом комплексе на Пулковском шоссе.
В тот же день к полицейским с заявлением обратился отец потерпевшего.
В результате проводимой проверки сотрудниками полиции установлено, что избил подростка его знакомый ровесник, а поводом стала небрендовая, по мнению обидчика, одежда в которую был одет потерпевший.
Получив удар в лицо, подросток упал и разбил голову о металлическую конструкцию.
Полицейские оперативно установили и доставили в участок инициатора конфликта.
Его опросили в присутствии законного представителя.
С учетом возраста правонарушителя полиция намерена ходатайствовать перед судом о помещении его в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей сроком на 30 дней.
В ТРК на Пулковском шоссе избили подростка
Вчера днем, 29 января 2024 года около 14 часов 45 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация из детской больницы, что к ним доставили с серьезной травмой головы 14-летнего подростка, как выяснилось, избитого накануне вечером в торговом комплексе на Пулковском шоссе.