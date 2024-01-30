В ТРК на Пулковском шоссе избили подростка

Вчера днем, 29 января 2024 года около 14 часов 45 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация из детской больницы, что к ним доставили с серьезной травмой головы 14-летнего подростка, как выяснилось, избитого накануне вечером в торговом комплексе на Пулковском шоссе.

В тот же день к полицейским с заявлением обратился отец потерпевшего.

В результате проводимой проверки сотрудниками полиции установлено, что избил подростка его знакомый ровесник, а поводом стала небрендовая, по мнению обидчика, одежда в которую был одет потерпевший.

Получив удар в лицо, подросток упал и разбил голову о металлическую конструкцию.

Полицейские оперативно установили и доставили в участок инициатора конфликта.

Его опросили в присутствии законного представителя.

С учетом возраста правонарушителя полиция намерена ходатайствовать перед судом о помещении его в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей сроком на 30 дней.