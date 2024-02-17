Полицейские раскрыли обман пенсионера из Кронштадта

25 января к полицейским Кронштадта поступило сообщение от 68-летнего местного жителя о том, что днем ранее ему позвонил неизвестный и рассказал о необходимости - в целях обеспечения сохранности средств - перевода его накоплений на «безопасный» счёт.

Пенсионер, поддавшись на уговоры телефонного мошенника, возле своей квартиры на Кронштадтской улице передал 350 тысяч рублей курьеру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что к совершению указанного преступления причастен 20-летний студент петербургского ВУЗа, ранее задержанный за совершение аналогичного преступления в отношении 83-летней пенсионерки.

Злоумышленник находится под стражей.

Полицейскими устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.