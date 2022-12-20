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Питерец.ру » Происшествия » В Выборгском районе задержали телефонного мошенника

В Выборгском районе задержали телефонного мошенника

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Опубликовал: Anton78
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В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали телефонного мошенника

К поилцейским Выборгского района Петербурга обратилась 77-летняя женщина, которая сообщила, что 13 декабря ей на телефон позвонил неизвестный. Голос в трубке рассказал пенсионерке историю про то, что её внучка является виновницей ДТП и для непривлечения её к уголовной ответственности убедил заявительницу передать 1 100 100 рублей курьеру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

17 декабря по подозрению в совершении указанного преступления был задержан неработающий 23-летний петербуржец, который позднее был изобличён за совершение аналогичного преступления в отношении 92-летней пенсионерки из Красногвардейского района, обманутой на 450 000 рублей.

Мужчину задержали на основании статье 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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