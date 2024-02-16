На Дворцовой площади задержали нетрезвую компанию, катавшуюся на каршеринге

Накануне ранним утром в Петербурге сотрудники дорожной полиции при патрулировании обратили внимание на каршеринговый автомобиль «Черри-Тигго», который, двигаясь со стороны Певческого моста, в нарушение ПДД выехал на Дворцовую площадь.

Лихач сделал пару кругов вокруг Александрийского столпа и был остановлен сотрудниками полиции.

За рулем иномарки находился 22-летний неработающий житель посёлка имени Свердлова, Всеволожского района Ленинградской области.

В салоне находились двое его дружков.

У всех троих имелись внешние признаки опьянения.

Проведённая процедура освидетельствования показала, что в выдыхаемом водителем воздухе содержится 0,307 мг/л этилового спирта.

Водителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ и 20.1 КоАП РФ.

Автомобиль - на спецстоянке для последующей передачи представителю каршеринговой компании.