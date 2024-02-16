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Питерец.ру » Происшествия » На Дворцовой площади задержали нетрезвую компанию, катавшуюся на каршеринге

На Дворцовой площади задержали нетрезвую компанию, катавшуюся на каршеринге

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Опубликовал: Anton78
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Инспекторы ДПС задержали нетрезвого лихача, катавшегося на каршеринге по Дворцовой площади

Накануне ранним утром в Петербурге сотрудники дорожной полиции при патрулировании обратили внимание на каршеринговый автомобиль «Черри-Тигго», который, двигаясь со стороны Певческого моста, в нарушение ПДД выехал на Дворцовую площадь.
Лихач сделал пару кругов вокруг Александрийского столпа и был остановлен сотрудниками полиции.
За рулем иномарки находился 22-летний неработающий житель посёлка имени Свердлова, Всеволожского района Ленинградской области.
В салоне находились двое его дружков.
У всех троих имелись внешние признаки опьянения.
Проведённая процедура освидетельствования показала, что в выдыхаемом водителем воздухе содержится 0,307 мг/л этилового спирта.
Водителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ и 20.1 КоАП РФ.
Автомобиль - на спецстоянке для последующей передачи представителю каршеринговой компании.

Источник: ГУ МВД
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