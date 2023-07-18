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Питерец.ру » Происшествия » В Бокситогорске задержали устроившего дебош пьяного водителя иномарки

В Бокситогорске задержали устроившего дебош пьяного водителя иномарки

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники Госавтоинспекции в Бокситогорске задержали устроившего дебош нетрезвого водителя иномарки

Ранним утром минувшего воскресенья около 03 часов 40 минут возле дома 20 по улице Павлова в городе Бокситогорск Ленинградской области в ходе профилактического рейда «Нетрезвый водитель» сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Киа Оптима», под управлением 35-летнего водителя, с внешними признаками опьянения.
В связи с чем он был отстранен от управления транспортным средством и направлен на медицинское освидетельствование, которым установлено состояние алкогольного опьянения.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), принято решение о направлении транспортного средства на спецстоянку.
В процессе эвакуации автомобиля, его водитель громко кричал, шумел, выражался грубой нецензурной бранью, нарушая общественный порядок, мешал водителю эвакуатора исполнять свои обязанности.
На требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, не реагировал, вел себя агрессивно, угрожал полицейским проблемами по службе. В связи с этим было принято решение о необходимости доставления гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако нарушитель оказал сопротивление, и сотрудники полиции были вынуждены применить физическую силу и спецсредства.
В отношении задержанного составлен административный протокол по ч.2 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).
Полиция планирует ходатайствовать перед судом об административном аресте.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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