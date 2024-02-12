Полицейскими Петербурга задержан в Челябинске подозреваемый в 70 кибермошенничествах

Полицейскими Петербурга задержан в Челябинске 20-летний учащийся электротехнического колледжа, подозреваемый в хищении средств у жителей различных регионов страны с использованием созданных им сайтов-двойников.

По версии полицейских, он, выступая в роли покупателя, предлагал откликнувшимся продавцам воспользоваться сервисами «Безопасная сделка» и «Доставка».

Согласившимся отправлял фишинговую ссылку на свой ресурс, имитирующий настоящую онлайн-платформу.

После того, как человек заполнял на сайте-двойнике форму для безналичных расчётов, вводил данные карт и присланный ему код из СМС- сообщения, с его счёта происходило многократное списание средств.

Сотрудникам полиции удалось установить причастность подозреваемого не менее чем к 70-ти эпизодам, ущерб - около полумиллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Мера пресечения – заключение под стражу.