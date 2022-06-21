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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в хищении денег у пенсионерки

В Петербурге задержали подозреваемого в хищении денег у пенсионерки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в хищении денег у пенсионерки

В минувшую субботу к полицейским Красносельского района Петрбурга обратилась 83-летняя пенсионерка с заявлением о том, что ей на телефон позвонил неизвестный, который сообщил, что её сын попал в ДТП, в результате которого пострадал человек и требуются деньги, чтобы договориться о закрытии уголовного дела. После этого к ней домой дважды приходили мужчины, которым она передала в общей сумме 920 000 рублей.

Полицейскими установлена причастность к указанному преступлению 18-летнего неработающего. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
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