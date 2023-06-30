В Петербурге задержали подозреваемого в очередном мошенничестве в отношении пенсионерки

15 июня 2023 года около 12 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 84-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 14 июня 2023 года ей на мобильный телефон позвонила женщина, представилась ее внучкой, сказала, что попала в ДТП и для не привлечения к ответственности необходимо передать 500 000 рублей.

После чего заявительница передала курьеру 500 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

28 июня 2023 года около 15 часов 00 минут полицейскими возле дома 2 по улице Есенина по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний мужчина.

В отношении задержанного ранее избранная за совершение аналогичного преступления мера пресечения – запрет определенных действий, - не изменялась.