В Адлере задержан подозреваемый в мошенничестве при аренде кроссовера в Петербурге

Сотрудниками Управления уголовного розыска Петербурга в Адлере задержан 35-летний житель Уфы, совершившый мошенничество в особо крупном размере.

Полицейские установили, что весной 2023 года уфимец, используя поддельный паспорт, заключил с одним из автосалонов Петербурга договор аренды на автомобиль «Kia Sportage», а сам продал автомобиль и скрылся.

Автосалону был нанесен ущерб в 3 489 467 рублей.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого доставили в Петербург и поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.