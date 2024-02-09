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Питерец.ру » Происшествия » В Адлере задержан подозреваемый в мошенничестве при аренде кроссовера в Петербурге

В Адлере задержан подозреваемый в мошенничестве при аренде кроссовера в Петербурге

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Петербурга задержан подозреваемый в мошенничестве при аренде дорогостоящего кроссовера

Сотрудниками Управления уголовного розыска Петербурга в Адлере задержан 35-летний житель Уфы, совершившый мошенничество в особо крупном размере.
Полицейские установили, что весной 2023 года уфимец, используя поддельный паспорт, заключил с одним из автосалонов Петербурга договор аренды на автомобиль «Kia Sportage», а сам продал автомобиль и скрылся.
Автосалону был нанесен ущерб в 3 489 467 рублей.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемого доставили в Петербург и поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Источник: ГУ МВД
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