В центре Петербурга задержан карманник

Накануне ранним утром около 04 часов 35 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан ранее неоднократно судимый 29-летний подозреваемый в хищении мобильного телефона Айфон 12, стоимостью 80 000 рублей.

У оперативников уголовного розыска есть веские основания подозревать, что Айфон 12 он похитил из кармана брюк 22-летнего жителя города Москвы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК Р (кража).

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.