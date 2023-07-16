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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержан карманник

В центре Петербурга задержан карманник

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими на улице Рубинштейна задержан карманник

Накануне ранним утром около 04 часов 35 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан ранее неоднократно судимый 29-летний подозреваемый в хищении мобильного телефона Айфон 12, стоимостью 80 000 рублей.
У оперативников уголовного розыска есть веские основания подозревать, что Айфон 12 он похитил из кармана брюк 22-летнего жителя города Москвы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК Р (кража).
Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район кража
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