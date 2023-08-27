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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пьяный мужчина с игрушечным револьвером требовал алкоголь в магазине

В Петербурге пьяный мужчина с игрушечным револьвером требовал алкоголь в магазине

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали отправившегося на "дело" с игрушечным револьвером

Вчера к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 28-летнего товароведа сетевого магазина на Красносельское шоссе дом 28 корпус 2 о том, что в магазин в состоянии алкогольного опьянения зашел неизвестный, в руках которого находился предмет, похожий на пистолет, и потребовал алкоголь.
На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции, который напротив дома 67 по Аннинскому шоссе по «горячим следам» задержал 25-летнего гражданина с игрушечным револьвером.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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