В Петербурге пьяный мужчина с игрушечным револьвером требовал алкоголь в магазине

Вчера к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 28-летнего товароведа сетевого магазина на Красносельское шоссе дом 28 корпус 2 о том, что в магазин в состоянии алкогольного опьянения зашел неизвестный, в руках которого находился предмет, похожий на пистолет, и потребовал алкоголь.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции, который напротив дома 67 по Аннинскому шоссе по «горячим следам» задержал 25-летнего гражданина с игрушечным револьвером.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.