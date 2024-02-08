Виновнику ДТП на Пяти углах запертили управлять транспортными средствами

Во вторник в центре Петербурга на "Пяти углах" произошло серьезное ДТП, где петербуржец Владимир Зарубин стал участником аварии. Куйбышевский районный суд принял решение о применении меры пресечения в отношении Зарубина, запретив определенные действия на весь период предварительного расследования и запретили управление транспортными средствами.

Зарубин, ссылаясь на 51 статью Конституции, отказался высказывать свое мнение о произошедшем.

Напомним, что вечером 6 февраля, в час пик, Зарубин, управляя автомобилем "Мерседес", двигался с огромной скоростью сбил 35-летнюю женщину, которая переходила дорогу. В результате удара она перелетела через несколько автомобилей, которые были протаранены в результате аварии. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время за жизнь пострадавшей борются медики.

Такие случаи аварий, особенно с тяжкими последствиями, поднимают вопросы о безопасности дорожного движения и необходимости соблюдения правил. Нарушение этих правил может привести к серьезным последствиям, включая угрозу жизни и здоровью людей. Важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности и получили соответствующее наказание. Пока дело находится на стадии расследования, следует дождаться окончательного решения суда и надеяться, что справедливость будет восстановлена.