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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге осужден виновник ДТП, в результате которого погибла женщина

В Петербурге осужден виновник ДТП, в результате которого погибла женщина

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Опубликовал: Вадик Котов
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Вынесен приговор виновнику ДТП, в результате которого погибла женщина

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Руслана Исмаилова. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).

Суд установил, что 23 сентября 2021 года мужчина, управляя автомобилем «Фольцваген Поло», приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу вблизи дома № 40/5 по ул. Пограничника Гарькавого, допустил наезд на 47-летнюю женщину. После совершения ДТП подсудимый о случившемся в органы внутренних дел не сообщил, мер по оказанию помощи пострадавшей не принял и скрылся с места преступления.

В результате полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

Однако спустя два часа после аварии Исмаилов пришел в отдел полиции, где сообщил о совершенном преступлении.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Исмаилов виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Основное наказание в виде лишения свободы постановлено отбывать в колонии-поселении.

Подсудимому предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения его ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура СПб
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