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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку

В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку

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Опубликовал: Anton78
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В Центральном районе Петербурга выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадала несовершеннолетняя.

Накануне вечером около 20 часов 30 минут возле дома 58 по Литейному проспекту 20-летний неработающий гражданин Узбекистана, управляя автомашиной «Хендай Солярис», при движении по Литейному проспекту от Невского проспекта к улице Жуковского сбил 16-леннюю девушку, переходившую дорогу в зоне действия нерегулируемого перехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате произошедшего ДТП девушку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу. 

Водитель прибыл в Россию 25 июня 2021 года с целью работы, проживает в Петербурге на шоссе Революции без регистрации.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства дорожного происшествия.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район ДТП пострадавший пешеход
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