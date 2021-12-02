В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку

Накануне вечером около 20 часов 30 минут возле дома 58 по Литейному проспекту 20-летний неработающий гражданин Узбекистана, управляя автомашиной «Хендай Солярис», при движении по Литейному проспекту от Невского проспекта к улице Жуковского сбил 16-леннюю девушку, переходившую дорогу в зоне действия нерегулируемого перехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате произошедшего ДТП девушку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу.

Водитель прибыл в Россию 25 июня 2021 года с целью работы, проживает в Петербурге на шоссе Революции без регистрации.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства дорожного происшествия.