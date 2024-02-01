В Петербурге лже-брокеры обманули пенсионеров почти на 10 млн рублей

Накануне, 31 января 2024 года к полицейским Приморского и Калининского районов поступили сообщения от двух пенсионеров, 77 лет, обманутых по одной и той же схеме.

Пожилые мужчина и женщина сообщили правоохранителям, что в течение нескольких месяцев им на мобильные телефоны звонили неизвестные, предлагая заработок на инвестициях.

В результате чего пенсионер из Приморского района, поверив лже-брокерам, перечислил на указанные ему счета 5 286 219 рублей, а пожилая женщина из Калининского района - 4 571 600 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию аферистов.