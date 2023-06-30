В Петербурге мошенники выманили у супругов-пенсионеров более 4,2 млн рублей

Вчера к полицейским Выборгского района Петербурга обратились 69-летние муж и жена с заявлениями о том, что 28 июня им позвонили неизвестные, и сообщили, что они отправляют деньги террористам, и для того, чтобы доказать свою непричастность к подобным действиям, предложили сотрудничество.

После чего заявители, следуя указаниям неизвестных, посещали различные отделения банков, снимая деньги, и через банкомат несколькими транзакциями на неизвестными счета перевели 4 270 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.