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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

В Приморском районе задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

0
47
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полицией задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки в Приморском районе

26 января 2024 года около полудня к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 91-летней женщины, проживающей в доме 33 по улице Матроса Железняка. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что ей неоднократно звонил неизвестный мужчина и сообщал о том, что ее дочь попала в ДТП, и для "решения вопроса" о не привлечении ее к уголовной ответственности необходимы деньги.

26 января 2024 года на лестничной площадке возле своей квартиры женщина передала курьеру 190 тысяч рублей.
Следователями возбуждено уголовное по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Накануне ночью, 30 января 2024 года около 02 часов 40 минут возле дома 26 по улице Доблести сотрудники уголовного розыска УМВД России по Приморскому району по подозрению в совершении указанного преступления задержали 41-летнего местного жителя.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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