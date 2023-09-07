На Охте иномарка сбила 17-летнюю девушку

Накануне днем около 12 часов 30 минут возле дома 59 по Среднеохтинскому проспекту, в Красногвардейском районе Петербурга 49-летний уроженец государства Западной Азии, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигаясь от Пискаревского проспекта в сторону улицы Крюкова, в зоне пешеходного перехода совершил наезд на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 17-летнюю гражданку одной из республик Центральной Азии.

В результате ДТП потерпевшая с сотрясением головного мозга, переломом обеих лодыжек, переломом ребер слева, в состоянии средней тяжести госпитализирована в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.