На КАД водитель эвакуатора погиб въехав в прицеп грузовой "Вольво"

Накануне вечером около 17 часов 40 минут к полицейским поступило сообщение о ДТП на 44 километре «КАД» внутреннего кольца.

Оперативно прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что автомобиль-эвакуатор "Мерседес", под управлением 34-летнего водителя, не соблюдая дистанцию, совершил наезд на грузовой автомобиль "Вольво", стоящий по причине собравшейся пробки перед съездом на проспект Косыгина.

В результате столкновения водитель эвакуатора скончался на месте от полученных травм.

Полицией проводится проверка, устанавливаются детали происшествия