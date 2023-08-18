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Питерец.ру » Происшествия » На КАД водитель эвакуатора погиб въехав в прицеп грузовой "Вольво"

На КАД водитель эвакуатора погиб въехав в прицеп грузовой "Вольво"

0
26
Опубликовал: Anton78
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Полицией устанавливаются детали ДТП на «КАД», в котором погиб водитель эвакуатора

Накануне вечером около 17 часов 40 минут к полицейским поступило сообщение о ДТП на 44 километре «КАД» внутреннего кольца.
Оперативно прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что автомобиль-эвакуатор "Мерседес", под управлением 34-летнего водителя, не соблюдая дистанцию, совершил наезд на грузовой автомобиль "Вольво", стоящий по причине собравшейся пробки перед съездом на проспект Косыгина.
В результате столкновения водитель эвакуатора скончался на месте от полученных травм.
Полицией проводится проверка, устанавливаются детали происшествия

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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