ента новостей

15:40
В Московском районе подростки напали на курьера службы доставки
14:35
Новые поезда начнут курсировать из Петербурга в Волосово
14:31
В Санкт-Петербурге участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи
14:18
Для пациентов детской больницы № 2 провели «Парад Снегурочек»
13:02
В Орехово сcора подростков закончилась поножовщиной
12:38
В Пушкинском районе в ДТП пострадали двое детей
12:30
Пенсионер с улицы Белы Куна передал мошенникам более 2,2 млн рублей
12:23
В Стрельне задержали стрелка из травматического пистолета
10:30
Выставка малоизвестной работы Рериха после реставрации
10:26
В Купчино двое пассажиров устроили поножовщину в автобусе
10:18
На улице Седова стреляли по автобусу
20:42
Вратарь петербургского хоккейного «Динамо» Сергей Белов не пропустил в матче с «Норильском», а команда Владимира Крикунова выиграла – 3:0
20:24
Волейбольная «Ленинградка» не смогла оказать достойного сопротивления московскому «Динамо» в финале Кубка России: Ирина Капустина набрала 17 очков
20:09
В лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе погибли оба водителя
16:06
Петербургский мини-футбольный клуб «Кристалл» дважды разгромлен «Синарой» из Екатеринбурга – 1:8 и 2:7
15:39
Волейбольное «Динамо-ЛО» легко победило в 12-м туре Суперлиги новоуренгойский «Факел», лидировавший на старте сезона–2023/2024
11:54
В Петербурге задержали подростков, нападавших на дворников
11:32
В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика
11:25
На Васильевском острове задержали рецидивиста обокравшего одной из коммерческих фирм
11:20
В Приморском районе женщина во время застолья порезала своего гостя
11:14
В Невском районе задержали двоих участников конфликта со стрельбой из «травмата»
23:15
Василий Глотов открыл счёт в нижегородском поединке СКА против «Торпедо», но дубль Белевича не позволил СКА победить
12:37
На КАД «Хундай Солярис» влетел в стоящий «КамАЗ». Водитель иномарки погиб
11:38
На Суворовском проспекте ограбили аптеку
11:12
В Выборгском районе водитель «Фольксваген Тигуан» погиб при столкновении с грузовиком
22:19
Артур Гимарайнш из бразильского «Палмейраса» – потенциальный новичок «Зенита», но этот переход затягивается
18:16
В Государственном музее спорта состоялась церемония чествования петербуржцев – Олимпийских чемпионов разных лет
14:11
Эрмитаж выбрал лучшую елочную игрушку
12:41
В Петербурге предприятия Комитет по благоустройству получили новую технику для уборки улиц
12:01
Из Петербурга отправили в Мариуполь очередную партию помощи для православных храмов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе подростки напали на курьера службы доставки

В Московском районе подростки напали на курьера службы доставки

0
50
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полиция Московского района задержала подростков, подозреваемых в нападении на курьера службы доставки

Накануне вечером, 24 декабря 2023 года около 16 часов к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от молодого человека, который подвергся нападению группы молодых людей возле дома 47 по Витебскому проспекту.
Пострадавший, работающий курьером службы доставки, сообщил стражам порядка, что возле парадной дома ему распыли в лицо газ и избили.
26-летнего курьера - жителя поселка Александровская Пушкинского района Санкт-Петербурга, госпитализировали с травмами.
По данному факту было возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
25 декабря, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастности к нападению на курьера установлены и доставлены в отдел полиции четверо подростков в возрасте 14-15 лет.
В настоящее время с ними проводятся процессуальные действия, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район подростки хулиганство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-03-2023, 12:03
В Петербурге задержали двоих злоумышленников ограбивших курьера
2-12-2023, 08:14
В Петербурге задержан курьер, угрожавший таксисту топором
21-04-2022, 13:51
В Петербурге в конфликте с курьером службы доставки петербуржец получил тяжелые травмы
8-12-2023, 13:01
В Калининском районе задаржали троих подростков, подозреваемых в разбое
8-12-2023, 12:47
В Петербурге задержали мигранта, который ограбил жителя Пскова на Невском проспекте
12-05-2023, 10:02
В центре Петербурга задержали подозреваемого в разбое

Происшествия на дорогах

0
67
Сегодня, 12:38
В Пушкинском районе в ДТП пострадали двое детей
0
138
Вчера, 20:09
В лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе погибли оба водителя
0
151
Вчера, 11:32
В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика
0
223
23-12-2023, 12:37
На КАД «Хундай Солярис» влетел в стоящий «КамАЗ». Водитель иномарки погиб
Наверх