В Московском районе подростки напали на курьера службы доставки

Накануне вечером, 24 декабря 2023 года около 16 часов к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от молодого человека, который подвергся нападению группы молодых людей возле дома 47 по Витебскому проспекту.

Пострадавший, работающий курьером службы доставки, сообщил стражам порядка, что возле парадной дома ему распыли в лицо газ и избили.

26-летнего курьера - жителя поселка Александровская Пушкинского района Санкт-Петербурга, госпитализировали с травмами.

По данному факту было возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

25 декабря, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастности к нападению на курьера установлены и доставлены в отдел полиции четверо подростков в возрасте 14-15 лет.

В настоящее время с ними проводятся процессуальные действия, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления.