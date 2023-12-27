На Придорожной алее снегоуборочная машина протаранила рейсовый автобус

Сегодня днем, 27 декабря 2023 года около 15 часов 45 минут возле дома 26 по Придорожной алее, снегоуборочный автомобиль «Скания», под управлением 33-летнего водителя, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ» маршрута № 205, под управлением 57-летнего водителя, 1966 года рождения, после чего автобус опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия помощь вречей потребовалась 67-летней пассажирке автобуса. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливаются все детали происшествия.