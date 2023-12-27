В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе по рейсовому автобусу

Ранее сообщалось что, ночью 24 декабря 2023 года около 00 часов 25 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 126 по улице Седова стреляли по рейсовому автобусу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на обочине проезжей части автобус со сквозным повреждением стекла входной задней двери.

В момент стрельбы пассажиров в салоне не было.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в доме 9 по улице Турку по подозрению в совершении этого преступления задержали ранее судимого не работающего 20-летнего молодого человека.

У него изъят пневматический пистолет «Сталкер».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

В отношении задержагнного избрана мера пресечения - подписка о невыезде.