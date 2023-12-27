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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе по рейсовому автобусу

В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе по рейсовому автобусу

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержан подозреваемый в стрельбе по автобусу

Ранее сообщалось что, ночью 24 декабря 2023 года около 00 часов 25 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 126 по улице Седова стреляли по рейсовому автобусу.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на обочине проезжей части автобус со сквозным повреждением стекла входной задней двери.
В момент стрельбы пассажиров в салоне не было.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в доме 9 по улице Турку по подозрению в совершении этого преступления задержали ранее судимого не работающего 20-летнего молодого человека.
У него изъят пневматический пистолет «Сталкер».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).
В отношении задержагнного избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район стрельба хулиганство
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