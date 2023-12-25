В Орехово сcора подростков закончилась поножовщиной

Накануне ночью, 24 декабря 2023 года около 03 часов к полицейским поступила информация о том, что на автозаправочной станции возле дома 190 корпус 1 по проспекту Энгельса находится молодой человек с ножевым ранением.

Прибывшие на место полицейские обнаружили раненного 17-летнего учащегося 10 класса одной из школ Фрунзенского района Петербурга.

Молодого человека госпитализировали и поместили в реанимацию.

Там же, на автозаправочной станции, полиция обнаружила автомобиль «Мицубиси L200», в котором помимо 39-летнего водителя находились его 16-летний сын, учащийся 1 курса одного из средних специальных учебных заведений Петербурга, и его приятель-ровесник, первокурсник другого среднего специального учреждения.

В результате опроса сын водителя рассказал, что он с приятелями отдыхал на даче, арендованной его отцом в поселке Орехово Приозерского района Ленобласти.

После вечерних посиделок, уже около часа ночи, молодые люди решили прогуляться, прихватив с собой спиртные напитки.

После того, как троица прошла не менее 3 километров, между двоими из них завязался конфликт, завершившийся ножевым ударом.

Подростка, подозреваемого в нанесении удара, задержали и доставили в отдел полиции Всеволожского района Ленинградской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемого поместили в изолятор в соответствии со статьей 91 УПК РФ.