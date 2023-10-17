В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве вилкой на детской площадке

14 октября 2023 года ночью к полицейским Московского района Петербурга от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о драке с ножевым ранением возле дома 29 корпус 8 по проспекту Космонавтов.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили возле дома, на детский площадке 29-летнего мужчину с ранениями шеи, который скончался в автомобиле скорой помощи при проведении реанимации.

Около 03 часов 00 минут нарядами патрульно-постовой службы по «горячим следам» на детской площадке возле дома 29 корпус 8 по проспекту Космонавтов были задержаны ранее судимые 37-летний мужчина и 20-летняя девушка.

Установлено, что между ним и его 29-летним знакомым произошел конфликт из-за девушки, в ходе которого он ударил своего оппонента вилкой в шею.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.