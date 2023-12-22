В Ленобласти дворник избила и задушила своего знакомого

Накануне ночью, 21 декабря 2023 года около 00 часов 40 минут к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация от жительницы поселка Кузнечное о том, что в квартире дома 10 по Юбилейной улице она убила человека.

Прибывшие на место происшествия полицейские в квартире на полу обнаружили труп проживавшего там 56-летнего местного жителя.

Сотрудниками полиции установлено, что ранее неоднократно судимая 36-летняя местная жительница, работающая дворником, в ходе конфликта на почве распития спиртных напитков избила и задушила своего знакомого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемую поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.