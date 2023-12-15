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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 54-летнюю женщину, подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Стачек

В Петербурге задержали 54-летнюю женщину, подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Стачек

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Freepik
Сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки

Вечером 12 декабря 2023 года, около 20 часов 05 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 69-летняя жительница дома 136 по проспекту Стачек. Пенсионерка сообщила о том, что 7 декабря около 18 часов 00 минут неизвестные люди позвонили ей на мобильный телефон. Они смогли ввести ее в заблуждение и убедить обналичить все свои средства.

Под предлогом различных причин, мошенники уговорили ее перевести 2 миллиона 264 тысячи рублей на указанные ими банковские счета. Женщина поверила обманщикам и попала в ловушку.

После получения заявления, полиция начала расследование этого случая мошенничества. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Они намереваются найти и привлечь к ответственности всех участников данного преступления.

Вечером 14 декабря 2023 года, около 19 часов 30 минут, сотрудниками полиции была задержана 54-летняя женщина возле дома 21 на Ростовской улице. Она оказалась помощницей мошенников, которые использовали ее для внесения денежных средств через банкоматы на указанные ими счета.

Полиция доставила ее в отдел для дальнейшего разбирательства. Следователи проводят дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление и задержание всех участников преступления.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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