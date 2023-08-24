В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пожилых

8 августа 2023 года около 12 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 73-летняя женщина с заявлением о том, что 24 апреля ей на мобильный телефон позвонила неизвестная, представилась туристическим агентом и предлагала свои услуги, после чего, введя потерпевшую в заблуждение, убедила её перевести на указанный злоумышленницей счет 95 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

21 августа 2023 года около 12 часов 00 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 8 по улице Хошимина по подозрению в совершении этого преступления задержана 28-летняя неработающая женщина.

Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.